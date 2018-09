+++ Der Morgen live +++ Paul McCartney ist nach 36 Jahren zurück an der Spitze der Charts

Na, wenn das kein besonders musikalischer "Morgen" bei SPIEGEL ONLINE wird, weiß ich es auch nicht. Es ist Montag, der 17. September 2018. Und keine Geringere als Anastacia feiert heute ihren 50. Geburtstag. Ich hoffe, dass Sie heute nicht "Sick and Tired" sind und probiere, in den kommenden drei Stunden dafür zu sorgen, dass sich niemand "Left Outside Alone" fühlt. Mein Name ist Malte Müller-Michaelis, und ich freue mich, dass Sie mit mir in den Tag starten wollen. Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Kritik haben, schreiben Sie mir doch einfach an malte.mueller-michaelis@spiegel.de.