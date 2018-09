+++ Der Morgen live +++ Landesbischof hält AfD-Mitgliedschaft und Christsein für vereinbar

Ralf Meister, evangelischer Landesbischof, ist vom Glauben an das Gute im Menschen offensichtlich vollkommen überzeugt. Er glaubt, man könne Christ sein und gleichzeitig Anhänger der AfD. Aber: "Was nicht funktioniert, ist, Christ zu sein und sich antisemitisch, menschenverachtend, ausgrenzend, rassistisch zu äußern oder andere Menschen öffentlich und in Online-Netzwerken zu beleidigen", sagte Meister der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Dass man als AfD-Mitglied jedoch - zumindest indirekt - hinter den den fiesen Kampagnen der Rechtsaußen-Partei steht und den unsäglichen Ton der AfD-Abgeordneten in den Parlamenten mitträgt, glaubt Meister nicht. "Diese Haltung unterstelle ich aber nicht allen AfD-Mitgliedern", so der Landesbischof. Er ermuntere Gemeinden, offener über Haltungen und politische Bindungen zu sprechen. (Foto: dpa)