+++ Der Morgen live +++ Versicherer bietet Policen nur gegen Fitness-Daten

Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE. In Berlin beginnt nun offensichtlich wieder die Zeit, der langen Party-Wochenenden. Jedenfalls waren heute in der Frühe wieder viele Menschen unterwegs, die eher auf dem Weg nach Hause waren, als zur Arbeit . . .



Ganz gleich, woher sie kommen, oder wohin Sie gehen - die Nachrichten in den kommenden drei Stunden dürften sie alle interessieren.