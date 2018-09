+++ Der Morgen live +++ Entsetzen über Plattform "Juden in der AfD"

Dass dienicht unbedingt fürundsteht, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Für Erstaunen und ziemliches Befremden sorgt deshalb die angekündigte Gründung der Plattform "Juden in der AFD". Ihr sei "völlig unverständlich", wie "jüdische Menschen ihre Mitgliedschaft in einer solchen Partei vor sich selbst rechtfertigen können", sagte die frühere Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch, der " Bild ". "Elio Adler vom Berliner Verein "WerteInitiative" sagte, die Partei benutze. Die vermeintliche Juden- beziehungsweise Israelfreundschaft diene "zur Legitimation, um gegen Muslime zu agitieren". Auch Maram Stern vom Jüdischen Weltkongress warnte davor, dass Juden die AfD legitimieren könnten. "Ich glaube nicht, dass man der AfD einen Koscherstempel geben sollte", sagte er.Der ehemalige Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland,, bezeichnete die AfD in der "Bild" als "menschenverachtende, demokratiefeindliche Partei". "Niemand sollte in die AfD eintreten, ein Jude erst recht nicht", sagte Friedmann. Der, sagte, die AfD als Ganzes sei zwar nicht antisemitisch, dulde aber antisemitische Ausfälle wie die Relativierung der nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. Das Engagement von Juden innerhalb der AfD werfe daher "einige Fragezeichen auf".Die Kollegen vom Deutschlandfunk Kultur haben dazu schon vor einigen Monaten ein hörenswertes Radiofeature gesendet.