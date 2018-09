+++ Der Morgen live +++ Dauer-Glotzen macht doof

9/27/18 4:13 AM "Kinder weg vom Bildschirm!", fordert eine heute veröffentlichte Studie über das Handy- und PC-Nutzungsverhalten von Kindern. Kinder, die mehr als zwei Stunden am Tag vor Bildschirmen verbringen, büßen demnach an geistiger Beweglichkeit ein. Die Studie kanadischer Wissenschaftler untersuchte hierfür 4520 Kindern zwischen acht und elf Jahren aus 20 Städten in den USA. Der Bericht wurde von Forschern des Cheo-Instituts, der Universität von Ottawa und der Carleton-Universität verfasst und erschien in der britischen Fachzeitschrift "Lancet Child and Adolescent Health". Familien wurden zu den Lebensgewohnheiten ihres Nachwuchses befragt, insbesondere zur Nutzung von Handys, Computern und Fernsehern. Anschließend wurden die Kinder Tests unter anderem in den Bereichen Sprache, Erinnerungsvermögen, Reaktionsfähigkeit und Konzentration unterzogen. Dabei habe sich gezeigt, dass die "kognitive Entwicklung" schon ab zwei Stunden vor einem Bildschirm beeinträchtigt werde. Im Schnitt verbrachten die für die Studie untersuchten Kinder sogar 3,6 Stunden mit Handys, Computern und Fernsehern. Ebenso stark wirkte sich der Studie zufolge mangelnder Schlaf auf die geistigen Fähigkeiten der Kinder aus. 9/27/18 4:10 AM Eine schönen guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie zu den nächsten drei Stunden beim Morgen auf SPIEGEL ONLINE. Der heutige Tag wird sicher geprägt sein vom deutschen Staatsbesuch des türkischen Präsidenten und der EM-Entscheidung zwischen Deutschland und der Türkei. Auf wen tippen Sie? Nun wollen wir aber erst einmal sehen, was sonst noch los ist in der Welt. Wenn Sie mich unterwegs erreichen möchten, schreiben Sie mir gerne: rachelle.pouplier@spiegel.de. Los geht's! Show more powered by Tickaroo