+++ Der Morgen live +++ VW-Aufsichtsrat berät über Stadlers Zukunft

9/28/18 4:18 AM Die erste Nachricht kommt diesmal aus Deutschland. Dort hat die Linke sich wieder einmal mit den Statistiken der Bundesanstalt für Arbeit auseinandergesetzt. Und dabei festgestellt, dass die Zahl derjenigen , die trotz einer festen Arbeit auf zusätzliche Hartz-IV-Hilfe angewiesen ist, immer größer wird. Im vergangenen Jahr übersprang die Summe, die sogenannte Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften mit mindestens einem abhängigen Erwerbstätigen erhielten, knapp die Zehn-Milliarden-Euro-Marke. Im Jahr zuvor waren es 9,85 Milliarden Euro. Die Bundesregierung treibe prekäre Beschäftigung voran , kritisierte die Linken-Abgeordnete Sabine Zimmermann. Der Mindestlohn müsse erhöht , systematische Niedriglohnbeschäftigung in Form von Leiharbeit unterbunden , Minijobs müssten in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung überführt werden. (Foto: dpa) 9/28/18 4:10 AM 9/28/18 4:08 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser . Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . In Berlin herrscht auch heute wieder Ausnahmezustand. Denn Polizei und Geheimdienste sind um die Sicherheit eines Staatsgasts besorgt, den seine Gastgeber eher der Staatsraison wegen in Ehren empfangen: Der türkische Machthaber Präsident Recep Tayyip Erdogan ist in der Stadt . ( Möge der Spuk bald vorüber sein). Aber es gab auch noch andere Nachrichten . . . Show more powered by Tickaroo