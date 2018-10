+++ Der Morgen live +++ Hunderte US-Juraprofessoren gegen Berufung von Kavanaugh

10/4/18 4:19 AM Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther will Angela Merkel bei der Wahl zur CDU-Parteivorsitzenden "auf jeden Fall" unterstützen. "Angela Merkel hat immer gesagt, dass sie für vier Jahre antritt. Es ist gut und richtig , dass sie dazu steht. Sie hat immer gesagt, dass Parteivorsitz und Kanzlerschaft in einer Hand sein sollen", sagte der CDU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Deshalb gebe ihre Entscheidung für eine erneute Kandidatur der Großen Koalition die Kraft, nach vorne zu schauen. "Was wir brauchen, ist Kontinuität, keine Personalquerelen ", betonte Günther. Merkel steht seit 18 Jahren an der CDU-Spitze und will beim CDU-Bundesparteitag im Dezember in Hamburg erneut antreten. Gegenkandidaten, die ihre Wiederwahl gefährden könnten, gibt es bisher nicht. 10/4/18 4:17 AM Die erste Nachricht kommt mal wieder aus den USA . dort haben sich hunderte Juraprofessoren den Protesten gegen die Berufung Brett Kavanaughs zum Richter am Supreme Court angeschlossen. Sie veröffentlichten einen offenen Brief an den Senat, in dem sie Kavanaugh die erforderliche Objektivität und die Unparteilichkeit absprechen , um im höchsten Gericht des Landes zu sitzen. Der Brief, der dem Senat am Donnerstag vorgelegt werden solle, sei bereits von 650 Professoren unterzeichnet worden, Tendenz steigend. In dem Schreiben heißt es, Kavanaugh habe den Fragestellern in unmäßiger, aufhetzerischer und parteiischer Art geantwortet. Sicherlich sei das Thema der Anhörung für jeden schmerzhaft gewesen. Aber der Kandidat habe wiederholt aggressiv auf die Fragesteller reagiert , anstatt bei der notwendigen Suche nach Richtigkeit offen zu sein. Sogar in seinen vorbereiteten Anmerkungen habe er die Anhörung als voreingenommen bezeichnet und sie als kalkulierten und abgestimmten politischen Schlag beschrieben, anstatt anzuerkennen, dass der Senat versucht habe zu verstehen, was geschehen war. (Foto: afp) 10/4/18 4:11 AM 10/4/18 4:10 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Vielleicht gehören Sie ja zu denjenigen, die die "Brücke bis zum Feiertag" gebaut haben - oder deren langes Wochenende am Dienstag Abend begonnen hat? (Besser wäre ja die zweite Varianten, denn es wird allmählich wieder wärmer). Dann freue ich mich besonders, dass sie für den Morgen-Blog so früh aufstehen. Hier kommt die Nachrichten aus aller Welt - kurz und knapp. Show more powered by Tickaroo