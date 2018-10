+++ Der Morgen live +++ Menschen halten Putin für besser als Trump

10/2/18 4:30 AM Das Ansehen der USA in der Welt hat gelitten, seitdem Präsident Trump im Amt . Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage des US-amerikanischen Meinungsforschungsinstitut Pew . Kurz vor dem zweiten Jahrestag von Trumps Wahl wollten die Demoskopen von 26.112 Menschen in 25 Ländern unter anderem wissen, wie groß ihr Vertrauen in bestimmte Regierungschef sei, "das richtige für die Welt zu tun?" Nur 27 Prozent der Befragten vertrauen demnach Trump (Misstrauen: 70 Prozent). Damit liegt Trump sogar hinter dem russischen Präsidenten Wladimir Putin (Vertrauen: 30 Prozent) und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping (Vertrauen: 34 Prozent) . Bei Merkel liegt der Wert bei 52 Prozent (Misstrauen: 31 Prozent). Dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron vertrauen 46 Prozent . In Deutschland liegt der Zustimmungswert zu Trump noch deutlich unter dem Durchschnitt : Der Umfrage zufolge vertrauen dem Republikaner hierzulande lediglich 10 Prozent , bei Barack Obama waren es am Ende von dessen Amtszeit 86 Prozent. In Frankreich vertrauen Trump sogar nur 9 Prozent . Die niedrigste Zustimmungsrate hat Trump allerdings in Mexiko: 6 Prozent . Ganz anders dagegen sehen die Menschen in Israel den US-Präsidenten: Hier stieg seine Zustimmungsrate von 56 Prozent im Jahr 2017 auf nun 69 Prozent . Trump hatte die umstrittene Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem angeordnet. Über alle Länder gemittelt haben 50 Prozent ein positives Bild von den USA , 4 3 Prozent eher ein negatives . Besonders in Europa gebe es eine negative Wahrnehmung, so die Pew-Forscher . Ganz anders in Asien, wo die Mehrheit der befragten Menschen ein positives Bild von den Vereinigten Staaten haben. 10/2/18 3:55 AM Guten Morgen aus Hamburg! Mein Name ist Philipp Löwe, und wenn ich nicht zu so früher Stunde schon im Büro sitze, um live zu tickern, dann kümmere ich mich um den Stil auf SPIEGEL ONLINE . Bevor es richtig losgeht, noch ein Blick auf das Wetter für heute. Uns liegt ein schauriger Dienstag bevor. Hier in der Stadt ist es schon ziemlich frisch und ab etwa 9 Uhr soll es Regen geben. Von Nordwesten ziehen die Regenwolken dann ins Landesinnere. Im Südosten wird es voraussichtlich nicht regnen, aber viel Sonne gibt es auch nicht. Nun aber los mit Nachrichten aus aller Welt. Show more powered by Tickaroo