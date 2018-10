+++ Der Morgen live +++ Öko-Suchmaschine will Hambacher Forst kaufen - für eine Million Euro

Die Öko-Suchmaschine Ecosia ist dafür bekannt, mit ihren Einnahmen das Pflanzen von Bäumen zu finanzieren. Jetzt wollen die Betreiber aus aktuellem Anlass eine andere Strategie zum Wohl der Umwelt ausprobieren: Ecosia will RWE den Hambacher Forst abkaufen. Ein Angebot über eine Million Euro für die verbliebenen 200 Hektar Wald will das im Umweltschutz engagierte Unternehmen an diesem Dienstagmorgen per Fax an RWE schicken, berichtet die Deutschen Presse-Agentur. Das Angebot sei gültig bis zum 31. Oktober, heißt es in dem Schreiben an RWE-Chef Rolf Martin Schmitz. Ziel des Angebots sei "ein fairer Interessenausgleich zwischen RWE und der Bevölkerung" , schreibt Ecosia-Geschäftsführer Christian Kroll. Wenn RWE zustimmt, soll der Kauf aus Rücklagen finanziert werden. Ecosia geht dem Angebot zufolge davon aus, dass die in RWE aufgegangene Rheinbraun in den 70er Jahren umgerechnet rund 500.000 Euro für den Wald gezahlt hat. 10/9/18 4:18 AM US-Präsident Donald Trump nimmt der Sängerin Taylor Swift ihre Kritik an seiner republikanischen Partei offenbar übel. "Ich mag Taylors Musik jetzt etwa 25 Prozent weniger", sagte Trump im Weißen Haus ( nicht auf Twitter! ). Außerdem wisse Swift "nichts" über die von ihr kritisierte republikanische Abgeordnete Marsha Blackburn . Bislang hatte Trump sich stets bewundernd über die Musikerin geäußert und sie auf Twitter in höchsten Tönen gelobt. 10/9/18 4:16 AM In den Ermittlungen um ein mutmaßliches Serienmörder-Paar aus Mexiko kommen immer schlimmere Details zutage: Nach Angaben der Staatsanwaltschaft könnten die Verdächtigen für insgesamt 20 Frauenmorde verantwortlich sein. Bislang waren die Ermittler von zehn Taten ausgegangen . Staatsanwalt Alejandro Gómez Sánchez sagte, der festgenommene Mann habe eine Beteiligung an 20 Morden zugegeben . Der Mann und seine Partnerin waren vergangene Woche in der Stadt Ecatepec nahe Mexiko-Stadt gefasst worden, als sie gerade menschliche Überreste in einem Kinderwagen transportierten. 10/9/18 3:52 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie zum heutigen Newsblog und freue mich auf den gemeinsamen Start in den Tag . Der "Morgen" hält heute wieder einige spannende Nachrichten für Sie bereit, so viel kann ich schon verraten. Los geht's! Show more powered by Tickaroo