+++ Der Morgen live +++ Frankreich muss wegen Atomtests vor Strafgerichtshof in Den Haag

10/10/18 4:07 AM "Das sind wir all den Menschen schuldig, die als Folge des Atom-Kolonialismus gestorben sind." Mit diesen Worten begründete der frühere Präsident von Französisch-Polynesien, Oscar Temaru, eine Anklage gegen Frankreich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Temaru vertritt eine Gruppe von Aktivisten aus dem Südpazifikraum, die Frankreich aufgrund der 193 zwischen 1966 und 1996 durchgeführten Atomtests in der Region Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorwerfen. DPA 10/10/18 4:00 AM Der 10. Oktober ist Welttag der geistigen Gesundheit . Ob ausgerechnet ich heute der Richtige für den "Morgen" bei SPIEGEL ONLINE bin, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber vielleicht finden wir es gemeinsam heraus. In den kommenden drei Stunden erfahren Sie an dieser Stelle alles, was wichtig oder auch weniger wichtig ist. Sollten Sie dazu Fragen, Anmerkungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie mir bitte einfach eine E-Mail an malte.mueller-michaelis@spiegel.de . Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen möglichst angenehmen Start in den Tag. Show more powered by Tickaroo