+++ Der Morgen live +++ Autofahrer in Hessen wird von 25 Polizeistreifen und Hubschrauber verfolgt

Wiegt ein Mensch über 100 Kilo, darf die Person in Griechenland nicht mehr auf Eseln reiten. Das hat das Landwirtschaftsministerium in einem neuen Gesetz beschlossen. Besonders auf Griechenlands Inseln werden Esel traditionell als Last- und Reittiere eingesetzt. Auf Santorin werden mit ihnen auch viele Touristen den steilen Anstieg zu Stadt Fira hinauf transportiert. In der sengenden Hitze müssen sie teilweise völlig überladen die Küste hinauflaufen. Mehrere Tierschutzorganisationen hatten im Sommer erschütternde Fotos der Tiere veröffentlicht. Auf den Bildern waren übergewichtige Personen beim Reiten auf den Eseln zu sehen. Die Tiere hatten schwere offene Wunden, welche die Tiere durch den Transport der Menschen am Rücken erlitten. In der Richtlinie des Ministeriums wird nun laut FAZ verlangt, dass die Tiere in einem guten gesundheitlichen Zustand sein müssen, um als Arbeitstiere eingesetzt zu werden. Ihnen muss Wasser und Futter gegeben werden. Weiter heißt es: „Die Tiere dürfen nicht mit übermäßigem Gewicht belastet werden. Die Last darf 100 Kilogramm oder ein Fünftel des Körpergewichts nicht übersteigen." Tierschützer zeigen sich erfreut über die neue Regelung.