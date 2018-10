+++ Der Morgen live +++ Melanias Jacke ist doch mehr als eine Jacke

10/15/18 4:15 AM Eine Jacke ist eine Jacke ist eine Jacke. Oder doch mehr? Die USA diskutieren über dieses formschöne Kleidungsstück, das First Lady Melania Trump im Juni bei einem Ausflug nach Texas sehr demonstrativ zur Schau gestellt hatte. Darauf stand: "I really don't care. Do U?" Auf deutsch: "Es interessiert mich wirklich nicht. Dich etwa?" Sofort begannen Spekulationen darüber, wer gemeint sein könnte: Die Medien, die Demokraten oder vielleicht doch ihr Mann? Ihre Sprecherin gab jetzt zu Protokoll, dass das Kleidungsstück überhaupt keine versteckte Botschaft habe. "Es ist eine Jacke" , sagte Stephanie Grisham auf Nachfragen. Viele Dank für diese wichtige Information. Reuters 10/15/18 4:00 AM Tag eins nach der Bayern-Wahl ist Tag zwei nach der klaren Niederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande. Zufall? Möglich. Aber in jedem Fall konnte man am vergangenen Wochenende sehen, was Fußball und Politik gemeinsam haben: Dasselbe Verständnis davon, was eine "schonunglose Analyse" ist. Die gute Nachricht für Mats Hummels: Nach seiner Karriere als Abwehrspieler hätte er vermutlich das Zeug, bayerischer Ministerpräsident zu werden. In diesem Sinne: Grüß Gott und Servus zum "Morgen" bei SPIEGEL ONLINE . In den kommenden drei Stunden erfahren Sie hier natürlich nicht nur Weiteres zur Wahl, sondern auch alles, was sonst noch so wichtig oder auch nicht ganz so wichtig ist. Ihre Fragen, Anmerkungen und natürlich auch Ihre Kritik erreicht mich unter malte.mueller-michaelis@spiegel.de . Und jetzt: Viel Spaß! Show more Tickaroo Liveblog Software