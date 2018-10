+++ Der Morgen live +++ Elternzeit macht aus Männern fürsorglichere Väter

10/18/18 4:08 AM Väter, die in Elternzeit gehen, verbringen mehr Zeit mit ihren Kindern und machen mehr im Haushalt. Logisch? Ja, aber dieser Effekt hält auch noch Jahre nach dem Ende der Pause an, wie eine Studie des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen zeigt, die den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vorliegt. Nach der Auswertung verbringen Väter, die in Elternzeit waren, in den ersten sechs Lebensjahren des Kindes am Wochenende täglich rund eineinhalb Stunden mehr Zeit mit ihren Kindern als Väter, die durchgehend arbeiteten. Auch im Haushalt wirke die Elternzeit lange nach: Die betreffenden Väter machten täglich eine halbe Stunde mehr Hausarbeit . Und das liegt offenbar nicht daran, dass vor allem die Männer in Elternzeit gehen, die sowieso besser mit Kindern können: "Wir sehen bei denselben Vätern Unterschiede zwischen dem ersten Kind, bei dem sie keine Elternzeit genommen haben, und dem zweiten, bei dem sie mindestens zwei Monate genommen haben", sagt Studienautor Marcus Tamm. 10/18/18 4:00 AM Guten Morgen, liebe Leser! Wer hätte gedacht, dass man auch noch in der zweiten Oktoberhälfte nachts von einer Mücke geplagt werden kann? Ich reibe mir noch einmal die Augen und dann geht es los, mit wichtigen Nachrichten, Lesetipps und anderem, was für den Start in diesen Donnerstag nützlich sein kann. Show more Tickaroo Liveblog Software