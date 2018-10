+++ Der Morgen live +++ Rassistischer Passagier dreht auf Ryanair-Flug durch

10/22/18 4:11 AM Auf einem Ryanair-Flug von London nach Barcelona wurde ein britischer Passagier dabei gefilmt, wie er eine rassistische Hass-Tirade auf eine andere Passagierin losließ. Er nannte die 77-jährige Frau, die in der selben Reihe neben ihm saß "ugly black bastard", also "hässlichen, schwarzen Bastard". Andere Passagiere versuchten gegen den Mann zu argumentieren. Doch der Mann war nicht zu beruhigen "Sprechen Sie nicht in einer ausländischen Sprache mit mir", brüllt er, als die Frau auf Englisch mit jamaikansichem Akzent mit ihm spricht. Das Ryanair-Bordpersonal brachte die Frau letztendlich zu einen anderen Platz. Der britische Passagier David Lawrence, der das Ganze filmte, stellte das Video anschließend ins Netz. Ryanair steht seitdem in der Kritik die Situation schlecht gehandelt zu haben. Der Mann habe ungeschoren weiterfliegen dürfen. 10/22/18 4:09 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie herzlichst zum Morgen bei SPIEGEL ONLINE. Ich hoffe, Sie haben sich gut erholt dieses Wochenende? Dann lassen Sie uns gleich in die neue Woche starten mit einer Tasse Kaffee/Tee und den Nachrichten aus der Welt. Unterwegs erreichen Sie mich immer unter: rachelle.pouplier@spiegel.de. Ich freue mich über Ihre Anregungen jeder Art. Und nun los! Show more Tickaroo Liveblog Software