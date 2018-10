+++ Der Morgen live +++ Längste Meeresbrücke der Welt eröffnet

Ein Alptraum eines jeden Museumsleiters, oder doch nicht? Das Museum of the Bible in Washington hat einige Fragmente von Schriftrollen ausgestellt, die offenbar gefälscht sind. Deutsche Forscher haben herausgefunden, dass mindestens fünf der 16 uralten Schnipsel vom Toten Meer gar nicht so uralt sind. Eine gläubige und vermögende Familie aus Oklahoma, die zu den größten Unterstützern des Museums gehört, soll der Einrichtung einige der Exponate vermacht haben, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Ob die Gönner selbst wussten, dass sie Fälschungen erworben hatten, ist unklar. Jeffrey Kloha, Kurator des Museums, sagte, die Enthüllung sei "eine Gelegenheit , die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, wie wichtig es sei, die Echtheit von seltenen biblischen Artefakten zu überprüfen". Die Originale , insgesamt rund 50.000 Fragmente und 9000 Dokumente, waren in den Vierzigerjahren in Höhlen am Toten Meer entdeckt worden und sind wohl etwa 2000 Jahre alt . Das Museum of the Bible war erst vor einem Jahr eröffnet worden und hatte rund 500 Millionen Dollar gekostet. 10/23/18 4:04 AM Guten Morgen, liebe Leser. Sind Sie gut aus dem Bett oder schon zur Arbeit geweht? Heute wird es stürmisch - und auch sonst ist einiges los. An dieser Stelle erfahren Sie alle wichtigen Nachrichten dieses frühen Dienstags. Show more Tickaroo Liveblog Software