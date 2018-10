Newsblog Schiffe halten Buckelwale vom Singen ab

Im Kurort Dobel in Baden-Württemberg haben zwei maskierte Männer gestern Abend einen Supermarkt überfallen . Sie waren mit einer Handgranate und Pistolen bewaffnet, teilte die Polizei mit. "Während der Raubtat wurde gedroht, die Handgranate in den Laden zu werfen", hieß es. Einem Kassierer habe einer der Männer darüber hinaus eine Pistole an die Schläfe gehalten. Anschließend flüchteten die Täter mit einem niedrigen vierstelligen Betrag . Zu Fuß. 10/25/18 4:02 AM Guten Morgen, liebe Leser! Heute ist der Tag der Vereinten Nationen , denn vor 73 Jahren trat die UN-Charta in Kraft. Was sagt Herr Guterres dazu? "Niemals aufgeben." Lassen Sie uns ins Nachrichtengeschehen einsteigen. Ich bringe Sie bis neun Uhr in den Tag. Show more Tickaroo Liveblog Software