+++ Der Morgen live +++ Caitlyn Jenner stellt sich offen gegen Trump

Vor zwei Jahren gab sie ihm ihre Stimme, doch jetzt hat Caitlyn Jenner genug von Donald Trump: In einem Gastbeitrag für die „Washington Post“ zeigt sich die US-Amerikanerin, die lange zu den prominentesten Fürsprechern des Präsidenten gehörte, tief enttäuscht von dessen Verhalten gegenüber der Transgender-Community. Sie habe gehofft, dass sie mit Trump und den Republikanern zusammenarbeiten könne, um Transgender-Menschen zu unterstützen. Leider habe sie sich geirrt : „In der Realität ist die Trans-Community unablässig den Attacken des Präsidenten ausgesetzt.“ „Trump hat unsere Menschlichkeit ignoriert“ , schreibt Jenner weiter. „Er hat unsere Würde verletzt. Er hat aus uns Trans-Menschen politische Schachfiguren gemacht, indem er gegen uns Stimmung macht, um die rechtesten Teile seiner Partei zu erregen.“ Jenners Gastbeitrag ging ein Bericht voraus, dem zufolge die Trump-Regierung Gender strikt als männlich oder weiblich definieren will und dies mit der Geburt als unveränderbar ansieht. Trumps Verhalten habe sie „tief persönlich verletzt“, so Jenner. „Ich muss aus meinen Fehlern lernen und nach vorne schauen.“ 10/26/18 4:10 AM Kapelleufer in Berlin, ca. 4:50 Uhr 10/26/18 4:00 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser, ich begrüße Sie zum heutigen Newsblog. Bevor wir in den nächsten drei Stunden gemeinsam in den Tag starten : Wenn Sie mir etwas mitteilen möchten, dann gerne unter marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter . Los geht's! Show more Tickaroo Liveblog Software