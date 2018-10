+++ Der Morgen live +++ Mindestens fünf Menschen sterben bei Unwettern in Italien

10/29/18 4:57 AM Irgendwie geht mir das alles zu schnell. Gefühlt war eben noch Hochsommer, und am Wochenende musste ich zum ersten Mal kratzen. Neben den Uhren wurden in diesem Jahr offensichtlich auch die Thermometer zurückgestellt. Auf der anderen Seite müssen wir froh sein, dass Deutschland bislang nicht von so schweren Unwettern getroffen wurde wie Italien. Zu den Entwicklungen dort erfahren Sie in den kommenden drei Stunden ebenso alles Wichtige wie aus dem Rest der Welt. Hallo und herzlich Willkommen zum Morgen bei SPIEGEL ONLINE . Mein Name ist Malte Müller-Michaelis , und falls Sie Fragen, Anmerkungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail an malte.mueller-michaelis@spiegel.de . Show more Tickaroo Liveblog Software