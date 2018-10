+++ Der Morgen live +++ Wintereinbruch in halb Europa - Spätsommer in Berlin

10/30/18 5:15 AM In Indonesien suchen Angehörige und Freunde nach Gewissheit über den Verbleib der Insassen des abgestürzten Lion-Air-Flugzeugs. Spezialisten suchen mit Tauchrobotern den Meeresboden der Javasee am vermuteten Absturzort nach den Trümmern des Flugzeugs ab, wie die Agentur Antara heute Morgen berichtet. Zunächst seien einzelne Wrackteile und später auch Leichenteile gesichtet und geborgen worden. "Wir haben schon zehn Säcke mit Körper- und Wrackteilen geborgen", sagte Made Oka, Sprecher der nationalen Rettungsbehörde. "Aber die genaue Position des Flugzeugrumpfes ist noch nicht bekannt." Staatspräsident Joko Widodo lehnt zurzeit noch Spekulationen über Ursache des Absturzes ab. Sobald die "Black Boxes"- die Flugschreiber mit Aufzeichnungen aus dem Cockpit - gefunden und ausgewertet seien, könne die Diskussion fortgesetzt werden. 10/30/18 5:05 AM Wer sich heute morgen bei der Wahl seiner Garderobe an den Temperaturen von gestern orientiert, dürfte gewaltig ins Schwitzen kommen. Denn die eisigen Vorboten des Herbstes sind in vielen Teilen des Landes wieder von warmer Luft verdrängt - es könnte in einigen Regionen in den östlichen Landesteilen bis zu 22 Grad warm werden ... Dazu später etwas mehr. Zunächst einmal begrüße ich Sie zum "Morgen" , verehrte Leserinnen und Leser. Dem Nachrichtenüberblick auf SPIEGEL ONLINE . Show more Tickaroo Liveblog Software