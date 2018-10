+++ Der Morgen live +++ Ungarische Kamerafrau nach Tritten gegen Flüchtlinge freigesprochen

10/31/18 5:20 AM Erinnern Sie sich noch an Petra L.? Sie war 2015 als Kamerafrau für den Sender N1TV in Röszke an der ungarischen Grenze unterwegs, um die Situation der aus Serbien kommenden Flüchtlingen zu dokumentieren. Im dem Gewühl hatte sie unter anderem einem rennenden Flüchtling mit einem Kind auf dem Arm ein Bein gestellt . Beide stürzten daraufhin zu Boden. Auf anderen Aufnahmen ist zu sehen, wie die Frau einem fliehenden Mädchen einen Tritt versetzt. Die Bilder sorgten weltweit für Empörung. Jetzt hat der Oberste Gerichtshof Ungarns die Journalistin in letzter Instanz freigesprochen . Ihr Verhalten sei zwar "moralisch falsch und illegal" gewesen. Es habe sich aber nicht um Vandalismus gehandelt, wie es die vorherigen Instanzen gesehen hatten. Vielmehr habe sich Petra L. einer "Störung" schuldig gemacht, erklärte das Gericht. Dabei handle es sich um ein Bagatelldelikt , das inzwischen verjährt sei. Petra L. war im Januar 2017 wegen Vandalismus zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. (Foto: afp) 10/31/18 5:12 AM 10/31/18 5:11 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser . Viele von Ihnen erwartet ein ruhiger Feiertag. Wir in Berlin müssen arbeiten, und deshalb kommt der "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE auch aus der Hauptstadt - mit Nachrichten aus aller Welt in aller Kürze. Show more Tickaroo Liveblog Software