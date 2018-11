+++ Der Morgen live +++ Banden betrügen Staat bei Hartz IV um 50 Millionen Euro

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Marius Mestermann beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Diese Statistik ist ein Novum: Im vergangenen Jahr haben kriminelle Banden den Staat durch falsche Angaben für Hartz-IV-Leistungen um mindestens 50 Millionen Euro betrogen. Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion . Die Zahlen gehen auf eine erstmals durchgeführte Umfrage der Bundesagentur für Arbeit (BA) unter den Job-Centern zurück und beziehen sich auf den Leistungsmissbrauch "aufgrund bandenmäßiger Kriminalität" . Die Agentur schätzt demnach "auf der Grundlage der stichprobenartigen Erhebungen, dass durch bandenmäßigen Leistungsmissbrauch ein Vermögensschaden von rund 50 Millionen Euro entstanden ist." Gemeint sind damit Gruppen, die den Staat systematisch prellen , indem sie etwa falsche Angaben über Familienangehörige, Wohnungen oder geringfügige Beschäftigungen machen, um Hartz-IV-Leistungen zu beziehen. In der Antwort heißt es laut "Rheinischer Post", dass die Anzahl der Fälle mit Leistungsmissbrauch beziehungsweise Verdacht auf Leistungsmissbrauch bei 4.400 liege . Der Großteil der Fälle fokussiere sich auf großstädtische Ballungsräume.