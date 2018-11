+++ Der Morgen live +++ Axl Rose geht auf Donald Trump los

11/5/18 5:21 AM Die erste Meldung kommt aus dem USA , wo die Kandidaten im Schlussspurt von den Midterm-Wahlen sind. Dort leidet Rockstar Axl Rose darunter, dass die Republikaner seine Musik während diverser Wahlkampfauftritte spielen. Per Twitter wies jetzt noch einmal drauf hin, dass die rechtslastigen Wahlkämpfer seine Stücke ohne Genehmigung spielen. Es gebe jemanden im Weißen Haus, der wenig Achtung vor der Wahrheit, Moral oder Empathie jeder Art habe, twitterte Rose gestern. Es sei schon eine Art Ironie, dass Trump-Unterstützer der "Anti-Trump-Musik" zuhörten, spottete der Sänger. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele von ihnen das verstehen oder sich darum scheren." Rose hatte in der vergangenen Woche dazu aufgerufen , bei den Zwischenwahlen morgen für die oppositionellen Demokraten zu stimmen . Auch andere Musiker haben Trump aufgefordert, keine Songs von ihnen während Wahlkampfveranstaltungen zu spielen. Dazu gehören Steven Tyler von Aerosmith, Twisted Sister sowie Elton John, wie die Nachrichtenseite "The Hill" berichtete. (Foto: dpa) 11/5/18 5:13 AM 11/5/18 5:07 AM Zum ersten Mal wird der Herbst am frühen Morgen in den Straßen von Berlin wirklich spürbar: Leichter Dunst nebelt die Straßen ein, es ist feucht - aber immer noch viel zu warm für die Jahreszeit. Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser . Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Mit Nachrichten aus aller Welt - in aller Kürze. Show more Tickaroo Liveblog Software