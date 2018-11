+++ Der Morgen live +++ Idris Elba zum "Sexiest Man Alive" gekürt

11/6/18 5:13 AM Kapelleufer in Berlin, 4:50 Uhr Blick auf den Reichstag in Berlin, 4:50 Uhr 11/6/18 5:03 AM Genehmigt sich Amazon zwei weitere Hauptsitze statt nur einem? US-amerikanischen Medienberichten zufolge will der in Seattle ansässige Konzern nicht 50.000 Jobs in einer Stadt schaffen, sondern je 25.000 an zwei Standorten . Laut "Wall Street Journal" hat Amazon nämlich Probleme, ausreichend qualifiziertes Technik-Personal für einen einzelnen Standort zu finden. Zudem gebe es Bedenken, dass die geplante Expansion, die mit starkem Zuzug von Arbeitskräften verbunden sein dürfte, einen einzelnen Standort und dessen Infrastruktur überfordern könnte . Die "New York Times" und Reuters berichteten ebenfalls über die Pläne. Eine entsprechende Entscheidung könnte demnach noch diese Woche gefällt und verkündet werden. Amazon äußerte sich zunächst nicht . Zahlreiche Städte hatten sich zuletzt darum beworben, die neue Konzernzentrale beherbergen zu dürfen. Darunter waren einige ziemlich kreative Kampagnen – aus Tucson in Arizona erhielt Amazon-Chef Jeff Bezos einen riesigen Kaktus, New York ließ das Empire State Building in "Amazon Orange" erstrahlen und Atlantas Vorort Stonecrest bot an, einen Teil der Stadt in "City of Amazon" umzubenennen. Gute Chancen haben dem "Wall Street Journal" zufolge Crystal City im Norden des Bundesstaates Virginia, das mit einer günstigen Lage nahe der US-Hauptstadt Washington D.C. punkte, sowie das texanische Dallas und die Ostküstenmetropole New York City . Amazon verspricht neben den Jobs, die direkt geschaffen werden sollen, noch zahlreiche zusätzliche Arbeitskräfte und hohe Investitionen. Im Gegenzug winken dem Konzern massive Steuernachlässe der Standorte, die sich bewerben. 11/6/18 5:00 AM Guten Morgen , liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie zum heutigen Newsblog und freue mich auf die kommenden Stunden, in denen wir uns gemeinsam einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten und besten Geschichten verschaffen. Bleiben Sie dran, es geht gleich schon gut los! Wenn Sie Fragen, Feedback oder Anregungen haben, erreichen Sie mich unter marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter . Show more Tickaroo Liveblog Software