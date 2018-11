+++ Der Morgen live +++ Jüdische Flüchtlinge 1939 abgewiesen: Trudeau bittet um Entschuldigung

Ziemlich high : Der Rücktritt von US-Justizminister Jeff Sessions hat Marihuana-Aktien einen kräftigen Kursauftrieb gegeben. Sessions, der seinen Posten auf Drängen von US-Präsident Donald Trump räumt, gilt als großer Kritiker der voranschreitenden Legalisierung von Cannabis und wurde an der Börse als entscheidendes Risiko für die Marihuana-Industrie in Nordamerika gehandelt. Sessions hatte bereits 2015 deutlich gemacht, was er vom Kiffen hält: "Gute Menschen rauchen kein Marihuana", sagte er damals bei einer Kongressanhörung. Entsprechend gut kam der Abgang des bei Trump in Ungnade gefallenen "Law and Order"-Politikers bei Anlegern an, die auf einen anhaltenden Boom des florierenden Marktes für legales Cannabis setzen. Aktien von Schwergewichten der Marihuana-Branche wie Tilray, Canopy Growth oder Aurora Cannabis legten massiv zu, nachdem Sessions seinen Rücktritt einreichte. Die Papiere von Tilray gingen am Mittwoch sogar mit einem Plus von mehr als 30 Prozent aus dem US-Handel. Zuvor hatte bereits die am Vortag beschlossene Legalisierung von Marihuana in weiteren US-Bundesstaaten die Kurse angeschoben. Während die Droge in Michigan als Genussmittel zugelassen wird, stimmten Missouri und Utah dafür, sie für medizinische Zwecke zu erlauben. 11/8/18 5:25 AM 11/8/18 5:20 AM Liebe Leserinnen und Leser in Stuttgart, Sie können wieder aufatmen: Der zweite Feinstaubalarm der Saison ist in Ihrer Stadt ohne eine Überschreitung des EU-Grenzwertes für Feinstaub zu Ende gegangen. Wie aus vorläufigen Daten der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) hervorgeht, ging am Mittwoch die Feinstaubkonzentration am besonders belasteten Neckartor in der Innenstadt auf 37 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Tagesmittel zurück. Am Dienstag hatte der Wert noch bei 50 Mikrogramm gelegen, das entspricht genau dem Wert für Feinstaub, der nach EU-Recht noch zulässig ist. Auch an den anderen Alarmtagen zuvor lag die Luftbelastung unter dieser Marke. Der zweite Feinstaubalarm hatte in der Nacht zum Samstag begonnen und ging in dieser Nacht zu Ende. 11/8/18 5:18 AM Etwas weniger euphorisch als die Marihuana-Anleger ist US-Moderator Stephen Colbert. 11/8/18 5:16 AM Das biegsame Display sei "die Basis für das Smartphone für Morgen", sagt Samsung-Manager Justin Denison . Und das Thema ist natürlich auch eins für den "Morgen": 11/8/18 5:14 AM Das Internet nistet sich in unsere Einkaufsmeilen ein: Amazon probiert im anstehenden Weihnachtsgeschäft auch ein Schaufenster in der realen Welt aus. Ein Pop-up-Store am Berliner Kurfürstendamm soll fünf Tage lang Geschenkideen zeigen. Das Besondere: Die Artikel können dabei direkt per Einscannen von QR-Codes in der Amazon-App bestellt werden. Mit der Store-Fläche vom 22. bis 27. November kann der Online-Konzern stationären Läden auch bei einer bewährten Feiertags-Routine Konkurrenz machen: Der Weihnachtsmann soll Wunschlisten von Kindern entgegennehmen. Amazon spricht von mehr als 500 von seinen Experten ausgesuchten Geschenkideen aus Kategorien wie Spielzeug, Kosmetik, Elektronik oder Haushaltswaren. 11/8/18 5:08 AM Das Kanzler(innen)amt in Berlin, 4:50 Uhr 11/8/18 5:00 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Nach dem gestrigen Ausnahmezustand im Zuge der US-Kongresswahlen kehren wir heute zur "Morgenroutine" zurück – was aber nicht heißt, dass es eintönig wird, im Gegenteil. Ich freue mich auf die drei kommenden Stunden und bin wie immer unter marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter zu erreichen. Legen wir los! Show more Tickaroo Liveblog Software