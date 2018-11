+++ Der Morgen live +++ In Florida droht Neuauszählung - Trump twittert: "Wahlbetrug!"

11/9/18 5:19 AM Die erste Nachricht kommt mal wieder aus dem USA: Nach den US-Kongresswahlen zeichnet sich ein handfester Streit um den Ausgang zweier wichtiger Abstimmungen im Bundesstaat Florida ab. Im Rennen um das Amt des Gouverneurs sowie um einen Senatssitz muss wahrscheinlich neu ausgezählt werden, weil die Bewerber äußerst knapp beieinander liegen. Präsident Donald Trump ergriff bei dieser Gelegenheit gestern Partei für den republikanischen Senatskandidaten Rick Scott und deutete den Verdacht von Unregelmäßigkeiten an. "Die Strafverfolgungsbehörden sehen sich einen weiteren großen Korruptionsskandal an, der mit Wahlbetrug in Broward und Palm Beach zu tun hat", schrieb Trump auf Twitter. 11/9/18 5:14 AM 11/9/18 5:14 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Den heutigen Freitag könnte man - etwas pathetisch - den Schicksalstag der Deutschen nennen: Novemberrevolution 1918, Pogromnacht 1938, Mauerfall 1989 - Momente der Freiheit und des Grauens verbinden sich mit dem Tag gleichermaßen. Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen gedenkt allein Berlin des 9. Novembers. Im Bundestag steht der 100. Jahrestag der Ausrufung der Republik nach dem Ende des Ersten Weltkriegs im Mittelpunkt. Der Zentralrat der Juden in Deutschland erinnert in der Berliner Synagoge in der Rykestraße an die antisemitischen Ausschreitungen in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. Und in der zentralen Gedenkstätte an der Bernauer Straße werden zum Gedenkan an den Mauerfall 1989 Rosen für die Opfer der deutschen Teilung niedergelegt und Kerzen entzündet. Und doch gibt es noch weitere Nachrichten heute. Aus aller Welt, in aller Kürze: Show more Tickaroo Liveblog Software