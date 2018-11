+++ Der Morgen live +++ Obdachloser nach Messerattacke von Melbourne als Held gefeiert

11/12/18 5:17 AM Am Freitag hatte ein Amokläufer mit einem Messer Menschen in der Fußgängerzone von Melbourne angegriffen. Dass dabei nicht noch mehr Menschen zu Schaden kamen, ist einem Obdachlosen zu verdanken, der sich dem Attentäter in den Weg gestellt hatte. Der Mann - Michael Rogers heißt er - wird dafür jetzt gefeiert und mit zahlreichen Spenden für seinen mutigen Einsatz belohnt. Ein Online- Spendenaufruf brachte bis zu frühen Morgen umgerechnet mehr als 66.000 Euro ein. Der Obdachlose hatte wiederholt versucht, mit einem Einkaufswagen den Angreifer zu stoppen, während dieser Polizisten mit einem Messer attackierte. "Ich hatte Angst, ich hatte Angst um mich", sagte Rogers, der im Internet inzwischen als "Einkaufswagen-Mann" gefeiert wird, im TV-Sender Channel Seven. Er sei "kein Held", betonte der Obdachlose. "Aber ich habe das Gefühl, dass ich wahrscheinlich, vielleicht Leben gerettet habe." Ein 30-jähriger, aus Somalia stammender Mann war am Freitag mit einem mit Gasflaschen beladenen Kleinlaster in ein Einkaufsviertel in der Innenstadt von Melbourne gefahren und mit einem Messer auf Passanten losgegangen. Er erstach einen 74-jährigen Cafébesitzer und verletzte zwei weitere Passanten. Dann attackierte er eintreffende Polizisten und wurde schließlich von einem der Beamten erschossen. (Foto: Reuters) 11/12/18 5:08 AM 11/12/18 5:06 AM Will er nun? Oder lieber erst später? Nach der Meldung von den Rücktrittsabsichten von CSU-Chef Horst Seehofer herrscht gespannte Erwartung , wann denn der Wachwechsel stattfinden soll. Einigen kann es nicht schnell genug gehen. Darunter (wahrscheinlich) auch Markus Söder, der sich aber vornehm bedeckt hält. Warten wir also ab. In den kommenden Tagen erfahren wir mehr. Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser . Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Mit Nachrichten aus aller Welt, in aller Kürze zusammengefasst. Show more Tickaroo Liveblog Software