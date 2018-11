+++ Der Morgen live +++ CIA suchte für Verhöre nach "Wahrheitsserum"

11/14/18 5:45 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie herzlich zum Morgen auf SPIEGEL ONLINE. Ich begleite Sie heute - etwas verspätet - durch die kommenden Morgenstunden mit den Nachrichten aus der Welt. 11/14/18 5:43 AM Ein Serum, das Terrorverdächtige dazu bringt, die Wahrheit zu sagen? Das hört sich nach einem Agentenfilm aus den 80ern an. Tatsächlich hat die CIA kurz nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 d anach gesucht. Das geht nun aus einem Bericht hervor, den die American Cilian Liberties Union (ACLU) veröffentlicht hat. Nach monatelanger Recherche habe die CIA entschieden, dass das Medikament namens Versed, ein Beruhigungsmittel, das oft zur Ve rringerung von Angst ve rschrieben wird, "möglicherweise einen Versuch wert war." Aber am Ende bat die CIA die Anwälte der Regierung nicht um die Verwendung. Zwischen 2002 und 2007 seien CIA-Ärzte, Psychologen, ärztliche Assistenten und Krankenschwestern direkt in das Verhörprogramm eingebunden gewesen, hieß es in dem Bericht. Sie bewerteten, überwachten und betreuten 97 Häftlinge in zehn geheimen CIA-Einrichtungen im Ausland und begleiteten Häftlinge auf mehr als 100 Flügen. Weil es Monate gedauert habe, bis das Justizministerium brutalen Verhörtaktiken zugestimmt habe, darunter Schlafentzug, Inhaftierung in kleinen Räumen und die simulierte Ertrinkungstechnik, habe die CIA das Thema nicht an das Justizministerium heran getragen. Show more Tickaroo Liveblog Software