+++ Der Morgen live +++ Japans Minister für Cybersicherheit benutzt keinen Computer

11/15/18 5:20 AM Wie kommen Sie heute zur Arbeit/Uni/...? 11/15/18 5:10 AM Vor kurzem erst hat Japans Premier Shinzo Abe sein Kabinett umgebaut. Eine Neuerung: Yoshitaka Sakurada wurde Minister für Cybersicherheit und die Olympischen sowie Paralympischen Spiele, die 2020 in Tokio stattfinden. Als der 68-Jährige sich nun aber der Opposition im Parlament stellte, kam heraus: Er kennt sich mit Computern nicht im Geringsten aus. „Seit ich 25 Jahre alt war, habe ich als unabhängiger Unternehmer Angestellte und Sekretäre angeleitet. Meinen Computer rühre ich daher nicht an ", sagte Sakurada Berichten zufolge . Ein Problem sieht er darin nicht: Die neue Initiative für Cybersicherheit werde schließlich von der gesamten Regierung organisiert. Laut „Guardian" zeigte er sich auch verwirrt, als jemand ihn fragte, ob in japanischen Atomkraftwerken USB-Sticks verwendet werden. Die Opposition nahm die Aussagen ungläubig auf. Doch es war offenbar nicht der erste merkwürdige Moment des neuen Ministers: Als ihn die Oppositionspolitikerin Renho Murata nach den Ausgaben der Regierung für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio fragte, antwortete er mit „1.500 Yen", umgerechnet knapp 11,70 Euro . Später beschwerte er sich in einem Interview, dass Renho ihm die Fragen nicht vorab hatte zukommen lassen. 11/15/18 5:05 AM Kapelleufer in Berlin, 4:50 Uhr 11/15/18 5:00 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ich freue mich, dass Sie reingeklickt haben und mit dem "Morgen" in den Tag starten. Wir stürzen uns gleich auf die ersten Themen – wenn Sie zwischendurch Fragen, Anmerkungen oder Feedback haben, erreichen Sie mich wie gewohnt unter marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter . Legen wir los!