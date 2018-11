+++ Der Morgen live +++ Sechs-Länder-Vergleich: Wo Frauen am häufigsten auf der Straße belästigt werden

11/21/18 5:13 AM Diese Länder vergleichende Umfrage ergab ein bitteres Resultat: Frauen werden auf der Straße oft sexuell belästigt . Es ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung von Frauen aus verschiedenen Ländern des Instituts Ifop im Auftrag der Jean-Jaurès-Stiftung in Paris. Demnach hat jede zweite Frau in den USA auf der Straße bereits sexuelle Bemerkungen oder Beleidigungen erfahren, in Großbritannien sind es 43 Prozent, in Spanien 40. In Frankreich gaben dies 39 Prozent der befragten Frauen an, in Deutschland 36, in Italien 25. Jede zweite Frau wurde demnach in Spanien mit groben Gesten belästigt, an zweiter Stelle liegen die USA mit 46 Prozent, an dritter Großbritannien mit 43 Prozent. In Deutschland gaben das 28 Prozent der Frauen an. Mehr als jede dritte Frau (36 Prozent) wurde der Umfrage zufolge in Deutschland bereits auf der Straße verfolgt, in Frankreich sind es 43 Prozent, in Spanien 40 und in den Vereinigten Staaten 36. Jede zehnte befragte Frau aus Deutschland ist in ihrem Leben Opfer sexueller Gewalt auf der Straße geworden, jede fünfte in den USA. In Großbritannien gaben dies 18 Prozent der Frauen an. Für Samstag haben in Paris und anderen Städten in Frankreich verschiedene Verbände und Persönlichkeiten zu einer Demonstration gegen sexuelle Gewalt unter dem Motto "Nous Toutes" 11/21/18 5:08 AM Einen schönen guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Morgen hier bei SPIEGEL ONLINE. Deutschland erlebt gerade einen Wintereinbruch mit einem Schneechaos in Hessen und Thüringen und Minustemperaturen im ganzen Land. Autofahrer daher aufgepasst! Alle anderen dürfen sich jetzt zurücklehnen, hoffentlich bei einer heißen Tasse Tee oder Kaffee. Denn es geht los mit den Nachrichten aus der Welt. Unterwegs erreichen Sie mich natürlich unter rachelle.pouplier@spiegel.de . 11/20/18 7:33 AM War Spardruck die Ursache für den Moorbrand von Meppen ? Nach einer kleinen Anfrage der Grünen zweifeln mehrere Politiker an der damaligen Risikoeinschätzung der Bundeswehr . Sie hegen den Verdacht, dass der wochenlange Moorbrand im Emsland womöglich ausbrach, weil die Bundeswehr Geld sparen wollte. So hätte es die Bundeswehr 500.000 Euro gekostet, hätte sie die Schießübungen, die sie hier mit Airbus durchführte, verschoben . Show more Tickaroo Liveblog Software