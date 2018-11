+++ Der Morgen live +++ US-Botschafter Grenell lobt deutsche Unternehmen für Rückzug aus Iran

Da fühlt sich jemand bestätigt: Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell , begrüßt den schrittweisen Rückzug der deutschen Wirtschaft aus dem Iran. "Wir sind sehr zufrieden, dass die deutschen Unternehmen sich entschieden haben, die US-Sanktionen zu befolgen ", sagte Grenell der Deutschen Presse-Agentur. Den noch im Iran aktiven Unternehmen warf er indirekte Mitfinanzierung von Terror vor: "Wenn man Geschäfte mit dem Iran macht, gibt man dem iranischen Regime Geld, das enorme Mengen Geld für terroristische Aktivitäten ausgibt." US-Präsident Donald Trump hatte im Mai den Ausstieg aus dem mühsam ausgehandelten Abkommen zur Verhinderung einer iranischen Atombombe erklärt und Sanktionen schrittweise wieder in Kraft gesetzt. Die deutsche Wirtschaft klagt über eine deutliche Wirkung der US-Sanktionen im Finanz- und Logistiksektor und ist auf dem Rückzug aus dem Iran-Geschäft. Aus Sicht Grenells müssen sich die europäischen Unternehmen zwischen Geschäften in den USA oder im Iran entscheiden . "Was wir hören ist, dass deutsche Unternehmen sich mit extremer Begeisterung auf dem US-Markt engagieren", sagte Grenell. "Ich glaube nicht, dass Unternehmen eine erfolgreiche Wachstumsstrategie verfolgen, wenn sie den US-Markt zugunsten eines instabilen, schrumpfenden iranischen Marktes ignorieren." Der Botschafter hatte sich noch am Tag seines Amtsantritts viel Kritik eingehandelt, als er per Tweet forderte, deutsche Unternehmen sollten ihre Geschäfte im Iran "sofort runterfahren". 11/22/18 5:00 AM Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ist bei Ihnen auch schon der erste Schnee gefallen? Hier in Berlin gab es in der Nacht einige Flocken (liegen geblieben ist leider nichts). Beweisfotos und Fragen aller Art gerne an marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter – und damit geht es gleich los mit dem "Morgen". Show more Tickaroo Liveblog Software