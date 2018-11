+++ Der Morgen live +++ Spanien droht mit Veto gegen Brexit-Papier

11/23/18 5:13 AM Die erste Nachricht betrifft den Brexit . Gestern erst haben die Unterhändler der Austrittsbibel noch ein 26-seitiges Papier angefügt, in dem man sich versichert, dass man Freunde bleiben will (wie bei jeder Trennung eben). Doch nicht nur in London bringen sich bereits die Gegner in Stellung. Auch die Rest-EU ist keineswegs so einig , wie das in den vergangenen Monaten schien. Spanien zum Beispiel will keinesfalls auf seine Ansprüche verzichten, die es seit Ewigkeiten auf Gibraltar erhebt. Oder zumindest ein Veto-Recht bei allen künftigen Entscheidungen zu dem felsigen Landstrich behalten. Für den Fall, dass die Forderung nicht berücksichtigt wird, will Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez den gesamten Brexit-Prozess blockieren . (Foto: Reuters) 11/23/18 5:04 AM 11/23/18 5:03 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser . Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Die Sitten und Gebräuche ändern sich mit der Zeit viel weniger gravierend als es die Begriffe, die sie umschreiben, vermuten lassen. Was zu Wirtschaftswunderzeiten zum Beispiel der Winter- oder Sommerschlussverkauf war, ist heut zu Tage der Black Friday. Die Geschäfte rühren schon seit Tagen heftig die Werbetrommel. Mit augenscheinlichem Erfolg: Nur wer genügend breite Schultern hat setzt sich durch. Bilder davon zeige ich Ihnen später, jetzt erst einmal ein paar Nachrichten aus aller Welt. Show more Tickaroo Liveblog Software