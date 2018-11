+++ Der Morgen live +++ Starkoch Jamie Oliver schämt sich für Brexit

11/26/18 5:18 AM Es sind nicht nur die Kontinental-Europäer , die der verlorenen Einheit nachtrauern. Zu ihnen gehören auch Briten wie Starkoch und Autor Jamie Oliver ("Jamie kocht Italien"). Er schämt sich regelrecht für die Entscheidung seiner Landsleute. "Ich bin sauer darüber und es ist mir peinlich" , sagte Oliver. "Ich war von Anfang an gegen den Brexit und habe garantiert nicht dafür gestimmt. Ich habe zu der Zeit (des Referendums) klar Stellung bezogen und war der Meinung, dass das eine wirklich, wirklich schlechte Idee ist." Vor allem sorgt sich der 43-Jährige um den Fortbestand der guten internationalen Beziehungen in der Landwirtschaft und der Lebensmittelindustrie nach dem EU-Austritt Großbritanniens. "Ich weiß nicht, wie es werden wird, und das ist das Problem", sagte Oliver. Allerdings müsse man den Ausgang der Abstimmung respektieren . "Entweder man glaubt an die Demokratie oder nicht. Wenn man daran glaubt, kann man das nicht ignorieren." (Foto: dpa) 11/26/18 5:12 AM 11/26/18 5:10 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser . Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Die Woche beginnt mit einem grässliche Kater: Nicht wegen exzessiver Feiern - im Gegenteil: Die hat den Modalitäten für den Ausstieg der Briten aus der Gemeinschaft zugestimmt. Das Ende war zwar schon lange absehbar (auch wenn es noch nicht besiegelt ist); doch der Vollzug stimmt trotzdem traurig . Und ganz nüchtern: Die Stimme der Europäer im weltpolitischen Konzert hat nicht eben an Gewicht gewonnen . aber was hilft das Lamento? Kommen wir zu den Nachrichten . . . Show more Tickaroo Liveblog Software