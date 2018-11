+++ Der Morgen live +++ Zahl der illegalen Einwanderer auf Tiefststand

In den USA ist die Zahl der Einwanderer ohne Aufenthaltsgenehmigung stark zurückgegangen. Sie erreichte sogar ihren niedrigsten Stand seit über einem Jahrzehnt. Das ergab eine Studie des Pew Research Centers. Demnach hatten im Jahr 2016 10,7 Millionen Immigranten in die USA keine Aufenthaltsgenehmigung. Ein Jahr zuvor waren es noch 11 Millionen. Im Jahr 2007 12,2 Millionen. Vor allem die Einwanderungsgruppe mexikanischer Bürger, die in den USA ohne Aufenthaltsgenehmigung lebten ist stark gesunken, nämlich von 7 Millionen im Jahr 2007 auf 5,5 Millionen im Jahr 2016. Manche seien in ihr Land zurückgekehrt, um wieder bei der Familie zu sein, andere wurden ausgewiesen. In derselben Zeit stieg die Anzahl der Einwanderer ohne Aufenthaltsgenehmigung aus Zentralamerika von 1,5 auf 1,9 Millionen Menschen. 11/28/18 5:13 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie heute Morgen einmal wieder aus dem schönen Hamburg, wo gestern Abend der Himmel so herrlich feuerrot leuchtete, dass ein Hamburger Bürger die Feuerwehr rief. Der Mann dachte, dass es sich bei den rosaroten Wolken am Himmel um einen Brand auf einem Dach in der Nachbarschaft handeln würde. Nun ja, ist ja nochmal alles gut gegangen. Ich begleite Sie heute durch die kommenden drei Stunden, hoffentlich ohne Notruf, mit den Nachrichten aus der Welt. Unterwegs erreichen Sie mich für Anregungen aller Art hier: rachelle.pouplier@spiegel.de Show more Tickaroo Liveblog Software