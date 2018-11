+++ Der Morgen live +++ 258 Läufer bei Halbmarathon wegen Betrugs disqualifiziert 

11/30/18 5:25 AM 11/30/18 5:22 AM Beim Halb-Marathon im chinesischen Shenzhen haben die Organisatoren diesmal recht hart durchgegriffen. Dass Läufer ganz gerne ein wenig tricksen , um ein der begehrten Auszeichnungen zu erhalten, hat bei solchen Großveranstaltungen schon Tradition. Da helfen "Assistenten", die sich auf halber (oder viertel) Strecke die Nummer des Läufern überstreifen, eine Abkürzung durch ein Wäldchen, oder - im Extremfall auch mal die Fahrt mit der U-Bahn - die Phantasie kennt da keine Grenzen. Besonders toll haben es die Teilnehmer des diesjährigen Halb-Marathons in Shenzhen getrieben. Dort wurden lauf "Guardian" einige erwischt, die den Weg fast um einen Kilometer verkürzten (und dabei von einer Verkehrsüberwachungskamera gefilmt wurden). Andere liefen mit den beschriebenen gefälschten Trikotnummern . Die Zahl der Betrüge summierte sich am Ende auf insgesamt 258 - 18 von Ihnen wurden mit einer lebenslangen Sperre belegt. Die 237 anderen müssen mit 2 Jahren rechnen. (Foto: AFP) 11/30/18 5:12 AM 11/30/18 5:10 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser . Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Pendler sollten heute auf dem Weg zur Arbeit recht vorsichtig fahren, besonders in der Mitte Deutschlands, wo feiner Regen auf kalten Boden fällt - es könnte, zumindest in einzelnen Gebieten, der erste Blitzeistag des Jahres werden . . . Also lieber erstmal einen Kaffee und in Ruhe die Kurznachrichten aus aller Welt lesen. Show more Tickaroo Liveblog Software