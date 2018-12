+++ Der Morgen live +++ Trump twittert Durchbruch im Handelsstreit: China senkt Autozölle

12/3/18 5:21 AM Mit der erste Meldung komme ich noch einmal kurz auf den G-20-Gipfel zurück: Mit einer Erfolgsmeldung von Donald Trump . Der US-Präsident erklärt nämlich, die chinesische Regierung habe sich seinem Willen gebeugt und Entgegenkommen bei den Autozöllen versprochen. Der gegenwärtig gültige Zollsatz von rund 40 Prozent soll schonn bald spürbar sinken oder ganz wegfallen. Am Wochenende hatten die beiden größten Volkswirtschaften der Welt in Buenos Aires eine weitere Eskalation in ihrem erbittert geführten Handelskrieg vorerst abgewendet . Trump setzte der chinesischen Seite aber eine 90-tägige Frist, um Konzessionen zu machen. 12/3/18 5:10 AM 12/3/18 5:09 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE" . Ich hoffe, Sie haben den Beginn der Adventszeit genießen können (Der Stress mit den Geschenken beginnt ja erst in ein, zwei Wochen . . .). Für die Diplomaten und Regierungen blieb dagegen wenig Zeit. Zumindest für diejenigen, die gleich vom G-20-Gipfel nach Kattowitz reisen. Dem Klimagipfel dort eilen bereits einige Nachrichten voraus. Dazu gleich mehr. Show more Tickaroo Liveblog Software