+++ Der Morgen live +++ Boris Palmer schimpft über Berlin - "Vorsicht, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands"

12/4/18 5:12 AM T übingens Oberbürgermeister Boris Palmer fühlt sich offenbar in Berlin schwer verunsichert . "Wenn ich dort ankomme, denke ich immer: 'Vorsicht, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands'", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Seiner Ansicht nach klappt einfach gar nichts in dieser Stadt. "Ich komme mit dieser Mischung aus Kriminalität, Drogenhandel und bitterer Armut auf der Straße als spießbürgerliche baden-württembergische Grünen-Pflanze schlicht nicht klar. Ich will diese Verhältnisse in Tübingen nicht." Palmer schafft es seit Jahren immer wieder mit provokanten Äußerungen und Auftritten in die Schlagzeilen. Zuletzt war er in Tübingen mit einem Studenten aneinandergeraten und hatte dessen Personalien aufnehmen wollen. Als dieser sich weigerte, soll Palmer den Studenten und dessen Begleiterin fotografiert haben. Die Begleiterin zeigte Palmer daraufhin wegen Nötigung an. DPA 12/4/18 5:05 AM Vor dem Treffen der Nato-Außenminister fürchten viele, die USA würden mit der Kündigung des INF-Vertrags eine neue Aufrüstungsdebatte anstoßen. Nach SPIEGEL-Informationen will Washington aber doch noch zwei Monate warten. Die US-Regierung hat offenbar signalisiert, dass man den Vertrag über das Verbot von bodengestützten Mittelstreckenraketen noch nicht formell kündigen wolle . Die USA werfen Russland schon seit Jahren vor, den bilateralen Vertrag zwischen den beiden Supermächten zu brechen. 12/4/18 5:01 AM Guten Morgen, liebe Leser! Ich habe die Ehre, heute mit Ihnen ins Nachrichtengeschehen zu starten. Kaffee kocht gerade? Tee zieht noch? Legen wir los.