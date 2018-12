+++ Der Morgen live +++ US-Militärflugzeuge kollidieren vor Küste Japans

Nach dem Zusammenprall zweier US-Militärflugzeuge vor der japanischen Küste werden sechs Soldaten vermisst. Ein Besatzungsmitglied sei aus dem Meer gerettet worden, teilte die US-Armee am Donnerstag mit. Der Such- und Rettungseinsatz für die sechs anderen Soldaten sei noch im Gange. Nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums kollidierte ein F-18-Kampfjet mit einem Tankflugzeug vom Typ C-130, als der Kampfjet aufgetankt werden sollte. Das Unglück ereignete sich bei einem Trainingsflug rund 200 Meilen vor der japanischen Küste. Nach Angaben eines Sprechers der japanischen Armee sollen sich an Bord der C-130 fünf Besatzungsmitglieder befunden haben und an Bord des F-18-Kampfjets zwei. Japan beteiligte sich mit vier Flugzeugen und drei Schiffen an der Suche nach den US-Soldaten. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Die beiden Flugzeuge waren vom US-Stützpunkt im südjapanischen Iwakuni zu Übungsflügen gestartet. In Japan sind rund 50.000 US-Soldaten stationiert. 12/6/18 5:15 AM 12/6/18 5:00 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Um heute für Sie den Newsblog schreiben zu können, bin ich noch vor dem Nikolaus durch den Hausflur geschlichen – fast war ich erstaunt, dass ich nicht von neugierigen Nachbarskindern erwischt wurde. Für Sie aber der Tipp: Erst die Schuhe auf Schokolade prüfen , bevor Sie sie im Halbschlaf anziehen. Ich freue mich, dass Sie reingeklickt haben und beginne gleich mit den besten und wichtigsten Nachrichten des Morgens. Wenn Sie auf dem Weg Fragen oder Feedback loswerden möchten, dann gerne an marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter . Show more Tickaroo Liveblog Software