+++ Der Morgen live +++ New York denkt über Legalisierung von Marihuana-Handel nach

12/7/18 6:22 AM Gefährlicher Zwischenfall im amerikanischen Flugverkehr: Eine Passagiermaschine ist gestern bei der Landung im kalifornischen Burbank nördlich von Los Angeles über die Rollbahn hinausgeschossen und erst in einer für solche Notfälle vorgesehenen Sicherheitszone zum Stehen gekommen. Von den mehr als 100 Insassen sei niemand verletzt worden, zitierte die Zeitung "Los Angeles Daily News" einen Sprecher der Feuerwehr. 12/7/18 6:15 AM Schauspieler und Komiker Kevin Hart will die Verleihung der Oscar-Filmpreise im Februar nun doch nicht mehr moderieren , wie er gestern Abend über Twitter verkündete. Hintergrund ist Kritik an Harts als schwulenfeindlich empfundenen Tweets und Witzen aus den Jahren 2009 bis 2011. Zugleich entschuldigte sich der Komiker bei der schwul-lesbischen LGBTQ-Gemeinde "für meine unsensiblen Worte aus der Vergangenheit ". Er habe sich für einen Rückzug als Gastgeber der Oscar-Gala entschieden, "weil ich keine Ablenkung sein will in einer Nacht, die von so vielen großartigen, talentierten Künstler gefeiert werden sollte". 12/7/18 6:11 AM In der Debatte um das deutsche Sozialsystem fordert Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter höhere Steuern für Spitzenverdiener . Um das weitere Auseinanderdriften der Einkommen zu verhindern, brauche es eine Stärkung der Tarifbindung , einen höheren Mindestlohn sowie eine stärkere Besteuerung der Einkommen im obersten Einkommensbereich, heißt es in einem Beitrag Hofreiters zum neuen Grundsatzprogramm der Grünen, der heute Morgen auf dem Blog "Grün.Links.Denken" veröffentlicht werden soll. Zudem müsse darüber diskutiert werden, "mit welchen Instrumenten wir quasi leistungslose Vermögen und Erbschaften stärker heranziehen können". 12/7/18 6:06 AM 12/7/18 6:02 AM Die Fronten, an denen Trump seinen Handelskrieg zum Wohle Amerikas kämpft, werden allmählich unübersichtlich. Zum Ärger mit China kommt jetzt auch der mit der Opec hinzu. Das Kartell lotet nämlich Möglichkeiten aus, um die Preise wieder in die Höhe zu treiben. Ein Ansinnen, das Trump und sein energiehungriges Land in Alarmbereitschaft versetzen dürfte. Heute sind alle Augen auf das Treffen mit den kooperierenden Nicht-Opec-Staaten wie Russland ("Opec+") in Wien gerichtet. Es gilt weiter als offen, ob es zu den von allen Experten erwarteten Förderkürzungen kommt. Entscheidend wird vor allem sein, ob Russland einer gedrosselten Ölförderung zustimmt . (Foto: dpa) 12/7/18 5:52 AM Die Festnahme von Meng Wanzhou , der Finanzchefin des chinesischen Technologie-Konzerns Huawei, droht den Handelskonflikt zwischen den USA und China wieder anzuheizen. Heute ist beim British Columbia Supreme Court in Vancouver eine Kautionsanhörung für die Top-Managerin angesetzt. Die USA drängen auf Mengs Auslieferung, wie ein Sprecher des kanadischen Justizministeriums bestätigte. China fordert die sofortige Freilassung. Dass die Chinesen wütend über die Aktion sind, kann vielleicht sogar verstehen (hat etwas mit Gesichtswahrung zu tun). Denn die Ermittler griffen ausgerechnet in den Stunden zu, als US-Präsident Donald Trump den chinesischen Xi Jinping am Rande des G20-Gipfel in Buenos Aires zum Abendessen traf. Bei dem Treffen hatten China und die USA erstmal eine Art Waffenstillstand im Handelskrieg verabredet. Im Weißen Haus betont man zwar, nichts von der Verhaftung gewusst zu haben. Doch am Ende wird es darauf ankommen, zu welcher Überzeugung die Chinesen gelangen. . . (Foto: Reuters) 12/7/18 5:40 AM Für die Fahrgäste ändert sich am Wochenende einiges: Zum einen tritt am Sonntag der Winterfahrplan in Kraft. (Die Bahn verspricht neue Verbindungen und ein größeres Sitzangebot ) Zugleich müssen sie fürs Zugfahren im ICE und IC wieder tiefer in die Tasche greifen. Im Fernverkehr werden Fahrscheine zum vollen Preis (Flexpreis genannt) im Durchschnitt 1,9 Prozent teurer . Die Bahn rechnet die Steigerungen aber auf 0,9 Prozent herunter wegen der vielen Sonderangebote und Rabatte. Kleiner Tipp: Wer seine Reise bis Samstag bucht, fährt noch zu den alten Preisen. 12/7/18 5:36 AM Auch hier zu Lande gilt der öffentliche Verkehr - namentlich die Deutsche Bahn - nicht eben als Aushängeschild. Erst gestern hat der Rechnungshof das Unternehmen massiv kritisiert . Der Vorwurf geht dahin, dass die Bahn Brücken und Scheinen soweit verkommen lässt, dass sie am Ende neu gebaut werden müssen, weil sich die Renovierung nicht mehr lohnt. Der Trick: Den Neubau bezahlt der Bund , die Renovierung müsste vom Etat der Bahn gestemmt werden - ein Schelm wer böses dabei denkt. 12/7/18 5:25 AM Die erste Nachricht kommt aus New York . Dort hadern die Einwohner mit ihrer U-Bahn . Das System ist allmählich in die Jahre gekommen , technisch hinten dran und ausgesprochen störungsanfällig . die Modernisierung würde nach Schätzungen mehr als 40 Milliarden Dollar kosten - eine Summe, die die chronisch klamme Stadt nie und nimmer aufbringen kann. Deshalb wird ein ganz neuer Vorschlag diskutiert: Man könnte doch, so schlagen einige Experten vor, den V erkauf von Marihuana legalisieren . Das würde der Stadt geschätzt 3,5 Milliarden an zusätzlichen Steuereinnahmen bescheren, die für die Renovierung ausgegeben werden könnten. Außerdem, heißt es augenzwinkernd, ließe sich der Ärger in der U-Bahn leichter ertragen, wenn man etwas geraucht hätte. (Foto: Reuters) 12/7/18 5:15 AM 12/7/18 5:14 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser . Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Heute ist ein denkwürdiger Tag: Die Delegierten des CDU-Parteitags entscheiden darüber, wer Nachfolger von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende(r) wird. Und damit wahrscheinlich auch, wer ihr (früher oder später) als Kanzler nachfolgen wird. Der Einschnitt ist nicht gering zu schätzen. Mittzwanziger kennen Deutschland gar nicht ohne Merkel. Doch dazu später mehr. Jetzt erstmal die Nachrichten aus aller Welt.