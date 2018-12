+++ Der Morgen live +++ Schäuble will Merz-Anhänger von Rache abhalten

12/10/18 5:12 AM Nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur Vorsitzenden der CDU befürchten nicht wenige, dass sich ein tiefer Graben zwischen den Parteigängern der Kandidaten aufgetan hat. Wolfgang Schäuble , der sich noch kurz vor der Wahl explizit für Friedrich Merz ausgesprochen hatte, wird auch zu den Verlierern gezählt . Doch ausgerechnet er, dem man einen tiefen Groll gegen den Merkel-Flügel nachsagt, wirbt jetzt offen dafür , sich konstruktiv zu verhalten . "Wer jetzt auf Rückspiel oder gar Rache sinnt, setzt sich ins Unrecht . So geht Demokratie nicht ", erklärte er der "Bild"-Zeitung. Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier verlangte Disziplin von der CDU. "Es gibt Enttäuschungen. Das verstehe ich sehr wohl", sagte er der "Rheinischen Post". "Aber es gibt keinen Grund, sich in die Schmollecke zu stellen. " Kramp-Karrenbauer versicherte gestern Abend in der ARD-Sendung "Anne Will", es gebe in vielen Fragen keine großen inhaltlichen Unterschiede zwischen Merz, Jens Spahn und ihr . "Es hat viel mit Habitus zu tun, viel auch, wer mit welchem Image gestartet ist", sagte sie. (Foto: dpa) 12/10/18 5:05 AM 12/10/18 5:04 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser , ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Die Pendler unter Ihnen tun gut daran, ihr Wochenende um einen Tag zu verlängern - oder für die Fahrt zur Arbeit das Auto zu benutzen. Denn heute fallen die Züge mal nicht wegen technischer Mängel aus . Diesmal ist es die mangelnde Pflege des Personals , die sich für die Bahn rächt. Und so wie es aussieht, wird das nicht der letzte Streik gewesen sein, den wir in dieser Tarifrunde erleben werden. Aber schauen wir lieber mal auf die anderen Nachrichten. Show more Tickaroo Liveblog Software