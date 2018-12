+++ Der Morgen live +++ Bjarne Mädel darf als "Tatortreiniger" nicht weiterputzen

12/11/18 5:19 AM Schnief, schade: Die NDR-Kultserie "Tatortreiniger" läuft aus , nach fast sieben Jahren. Das liegt nicht an den Quoten, sondern an Drehbuchautorin Mizzy Meyers alias Ingrid Lausund. Es sei schwierig geworden, Geschichten zu suchen, mit denen man immer wieder in eine neue Welt eintauchen könne, sagte sie laut Nachrichtenagentur dpa. "In den letzten vier Folgen ist uns das noch mal gelungen. Aber es ist gut, jetzt aufzuhören, wo wir noch alle traurig darüber sind." Am traurigsten ist vielleicht Hauptdarsteller Bjarne Mädel . "Ich hätte schon noch ganz gern ein paar Jahre geputzt", sagte er. Als Heiko Schotte rückte er im weißen Schutzanzug an Leichenfundorten an, wischte Blut und andere Körperflüssigkeiten auf und philosophierte mit Angehörigen und anderen Anwesenden über den Sinn des Lebens. Doch bevor damit endgültig Schluss ist, gibt es vier neue Folgen . Sie werden am 18. und 19. Dezember ausgestrahlt. 12/11/18 5:01 AM Guten Morgen , liebe Leser, zu Tag elf vor Weihnachten . Ich werde jetzt nicht fragen, ob Sie schon alle Geschenke besorgt haben. Wir wollen uns hier ja den Nachrichten widmen. Die Topmeldung des Morgens: Emmanuel Macron hat Zugeständnisse an die "Gelbwesten"-Bewegung angekündigt. So verspricht er eine Reihe sozialer Maßnahmen für Geringverdiener. Show more Tickaroo Liveblog Software