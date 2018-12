+++ Der Morgen live +++ Schaden durch Waldbrände in Kalifornien: neun Milliarden Dollar

12/13/18 5:06 AM Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien haben Schäden in Höhe von mindestens neun Milliarden Dollar - umgerechnet knapp acht Milliarden Euro - verursacht. Das ist die Summe der bisherigen Schadensmeldungen der Versicherungen, wie die kalifornische Versicherungsaufsicht mitteilte. Die Zahl dürfte in den kommenden Wochen aber noch ansteigen. "Die zerstörerischen Waldbrände von 2018 waren die tödlichsten und teuersten in der Geschichte Kaliforniens", sagte Behördenleiter Dave Jones. Die Zahl der Todesopfer und "bislang mehr als neun Milliarden Dollar versicherter Verluste sind schockierende Zahlen". "Hinter den Zahlen über versicherte Schäden stehen Tausende Menschen, die von unermesslichem Verlust traumatisiert wurden." Bei den Waldbränden der vergangenen Wochen in dem Westküstenstaat waren mindestens 89 Menschen ums Leben gekommen und rund 19.000 Häuser und Geschäfte zerstört worden. Mit rund sieben Milliarden Dollar verursachte das sogenannte "Camp Fire", das die kalifornische Stadt Paradise verwüstete, die größten Schäden. Allein diesem Brand fielen mindestens 86 Menschen zum Opfer. Die Schäden durch die Waldbrände "Woolsey Fire" mit drei Toten und "Hill Fire" werden auf zusammen rund zwei Milliarden Dollar geschätzt. Das "Woolsey Fire" hatte Teile des Promi-Wohnorts Malibu zerstört. Show more Tickaroo Liveblog Software