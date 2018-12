12/12/18 5:20 AM Nach der Attacke auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt mit mindestens drei Toten suchen die Behörden fieberhaft nach dem flüchtigen Täter . An der Fahndung sind 350 Sicherheitskräfte beteiligt, wie Innenminister Christophe Castaner in der Nacht sagte. Außerdem rief die Regierung die höchste Terrorwarnstufe aus. Derweil wurden weitere Angaben zu dem polizeibekannten Gefährder bekannt, der in der Vergangenheit auch in Deutschland verurteilt worden war. Den aktuellen Stand gibt es hier . 12/12/18 5:10 AM Hauptbahnhof Berlin, 4:45 Uhr 12/12/18 5:03 AM Selbstbewusst wie eh und je: US-Präsident Donald Trump sieht sich nicht von einem Amtsenthebungsverfahren bedroht. "Es ist schwierig, jemanden wegen Amtsvergehen anzuklagen, der nichts falsch gemacht hat und der die beste Wirtschaftslage in der Geschichte unseres Landes geschaffen hat", sagte Trump in einem Reuters-Interview. "Ich bin nicht beunruhigt, nein. Ich denke, dass die Leute rebellieren würden, wenn das passieren würde", ergänzte der Republikaner. Mehrere Spitzendemokraten sehen nach den jüngsten Anschuldigungen gegen Trump wegen Schweigegeldzahlungen an angebliche Geliebte Chancen auf ein Amtsenthebungsverfahren oder gar eine Haftstrafe für den US-Präsidenten. Trump sagte dagegen, dass sein ehemaliger Anwalt Michael Cohen mit den Zahlungen vor den Wahlen 2016 nicht gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen habe: "Michael Cohen ist ein Anwalt. Ich nehme an, dass er wusste, was er tat." Gleichzeitig kritisierte er Cohen scharf für seine Kooperation mit den Ermittlern. 12/12/18 5:00 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Newsblog und freue mich auf die kommenden drei Stunden . Im Angebot sind wieder die wichtigsten Nachrichten und die ein oder andere unterhaltsame Geschichte. Legen wir also los – für Fragen oder Feedback erreichen Sie mich unter marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter . Show more Tickaroo Liveblog Software