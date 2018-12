+++ Der Morgen live +++ Trumps Schwiegersohn als Stabschef im Gespräch

12/14/18 5:24 AM Noch ist ja nicht ganz klar, wie gefährlich die Verurteilung von Michael Cohen für Trump tatsächlich werden kann. (Mehr dazu können Sie hier lesen). Aber klar ist, dass Trump sich jetzt niemanden als Berater leisten kann, der ihn womöglich mit Einwänden oder Bedenken verunsichert . . . 12/14/18 5:20 AM Die erste Nachricht führt mal wieder in die USA. Genauer gesagt: Nach Washington, direkt ins Weiße Haus. Dort ist US-Präsident Donald Trump auf der Suche nach einem Stabschef , nachdem er den alten Haudegen und Widerspruchsgeist John Kelly gefeuert hat. Nachdem der als Favorit gehandelte Jungstar, der 37-jährige Nick Ayres, Trump öffentlichkeitswirksam einen Korb gegeben hat, sind offensichtlich nicht mehr viele Optionen übrig. In dieser Situation kommt Jared Kushner ins Spiel, Tumps Schwiegersohn und Berater-Allzweckwaffe, der bei den Freihandelsgesprächen mit Kanada und Mexiko eine Rolle gespielt haben soll und auch - mit weniger Erfolg - um einen Nahost-Friedensplan bemüht ist. Die "Huffington-Post" meint jedenfalls, er könnte es werden. (Foto: AP) 12/14/18 5:10 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser. Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Eine Großfahndung nach einem Mörder in Straßburg, der Aufstand von Brexit-Hardlinern gegen Theresa May, die Verurteilung von Donald Trumps ehemaligem Anwalt Michael Cohen - es war eine aufregende Woche. Bleibt zu wünschen, dass wenigstens die kommenden Tage etwas Gelegenheit bieten, die Beschaulichkeit der Adventszeit zu genießen. Ein paar Nachrichten habe ich allerdings auch heute Morgen wieder für Sie . . . Show more Tickaroo Liveblog Software