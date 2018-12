+++ Der Morgen live +++ CBS will geschasstem Chef keine 120 Millionen Dollar zahlen

Keine Abfindung für Les Moonves : Der wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe entlassene Chef des größten US-Fernsehsenders CBS muss auf 120 Millionen US-Dollar verzichten. Der Sender erklärte nach einer internen Untersuchung, Moonves habe gegen Unternehmensvorschriften und seinen Arbeitsvertrag verstoßen. Dem 69-Jährigen werden unter anderem Machtmissbrauch und eine fehlende Zusammenarbeit mit der Untersuchung vorgeworfen. Moonves sei aufgrund seines eigenen Verschuldens entlassen worden, erklärte CBS. Der Senderchef, einer der mächtigsten Fernsehbosse in Hollywood, war im September entlassen worden. Eine Reihe von Frauen hatte zuvor schwere Vorwürfe gegen Moonves erhoben. Es ging zunächst um unerwünschte Küsse oder Grapschen, später war auch von sexueller Nötigung, erzwungenem Oralsex und Exhibitionismus die Rede. CBS beauftragte in der Folge eine Anwaltskanzlei mit unternehmensinternen Ermittlungen. Deren Ergebnisse wurden nun vorgelegt. Moonves' Anwalt Andrew Levander wies die Schlussfolgerungen zurück : "Herr Moonves bestreitet entschieden jegliche nicht einvernehmliche sexuelle Beziehung und hat umfassend und vollständig mit den Ermittlern zusammengearbeitet." Moonves war 1995 bei dem Medienkonzern eingestiegen und hatte CBS zum meistgesehenen Sender des Landes gemacht. Zuvor arbeitete er bei Warner Bros. Television, wo sein Team unter anderem Erfolgsserien wie "Friends" und "ER" entwickelte. Die Vorwürfe gegen den CBS-Chef wurden von dem Journalisten Ronan Farrow veröffentlicht. Dieser hatte mit seinen Berichten über die Vorwürfe gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein dazu beigetragen, die #MeToo-Debatte auszulösen . 12/18/18 5:16 AM Gibt es eine realistische Chance auf baldigen Frieden in Afghanistan ? Der UN-Sonderbeauftragte für das südasiatische Land, Tadamichi Yamamoto , ist davon überzeugt. Ein Friedensprozess "war noch nie so greifbar wie heute", sagte Yamamoto im UN-Sicherheitsrat in New York. "Der entscheidende nächste Schritt wäre ein Treffen zwischen Vertretern der Regierung und der Taliban", so der Sonderbeauftragte. Zumindest aber müsse es "Gespräche über Gespräche" geben. Zugleich rief Yamamoto Länder in der Region dazu auf, die Friedensgespräche zu unterstützen. Seit Kurzem vermittelt Pakistan – offenbar auf Wunsch von US-Präsident Donald Trump – in den Gesprächen zwischen den USA und den afghanischen Taliban. 12/18/18 5:13 AM Von einer europäischen Arbeitslosenversicherung hätten in den zurückliegenden Jahren nach Berechnungen des Ifo-Instituts fast alle Euro-Staaten profitiert, darunter auch Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie des Münchener Forschungsinstituts für die Bertelsmann-Stiftung. Im untersuchten Zeitraum von 2000 bis 2016 hätte es demnach auch keine permanenten Nettozahler gegeben. Dies widerspricht Befürchtungen von Kritikern des Konzepts, die etwa ins Feld führen, für Deutschland liefe ein solcher Krisenmechanismus nur auf weitere Geldtransfers an die EU hinaus. Der Studie zufolge hätte Deutschland 2003 aufgrund gestiegener Arbeitslosigkeit rund 2,5 Milliarden Euro aus dem Fonds erhalten. 12/18/18 5:11 AM Bundesumweltministerin Svenja Schulze will die Tabakindustrie an den Kosten für Reinigungsarbeiten von weggeworfenen Zigaretten beteiligen. "Wer Wegwerfartikel wie Zigaretten herstellt, wird künftig mehr Verantwortung für den Müll übernehmen müssen", sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. So könnte die Zigarettenindustrie zum Beispiel an den Kosten für die Reinigung von Stränden oder Parks beteiligt werden. Das Europaparlament hatte zuerst eine Kostenbeteiligung der Tabakbranche als verschärfende Maßnahme zur geplanten Einweg-Plastik-Richtlinie gefordert. Über die Richtlinie diskutieren am Dienstag die EU-Kommission, das Europaparlament und der Ministerrat. 12/18/18 5:10 AM Blick über die Spree auf das Regierungsviertel in Berlin, 4:45 Uhr 12/18/18 5:00 AM Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser! Es freut mich, dass Sie heute reingeklickt haben und sich für die wichtigsten Nachrichten des Morgens interessieren. Wir legen auch direkt los – wenn Sie in den nächsten drei Stunden Fragen oder Feedback loswerden möchten, dann gerne an marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter . Show more Tickaroo Liveblog Software