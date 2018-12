+++ Der Morgen live +++ US-Senat erklärt Lynchmord zum Bundesverbrechen

12/20/18 5:23 AM Bisher hat der US-Senat ein solches Gesetzesvorhaben jedes Mal scheitern lassen, aber dieses Mal hat er sich dafür entschieden: Lynchmorde sollen nun als Bundesverbrechen eingestuft werden. Die Kongresskammer beschloss den von den drei afroamerikanischen Senatoren eingebrachten Gesetzentwurf gestern einstimmig . Der demokratische Senator Cory Booker sprach von einem "sehr bedeutungsvollen Moment" für den Senat. "Wir haben die Möglichkeit, die Fehler unserer Geschichte anzuerkennen, die Erinnerung an diejenigen zu würdigen, die brutal getötet wurden, und ein Vermächtnis zu hinterlassen, auf das künftige Generationen werden zurückschauen können." Zwischen 1882 und 1968 wurden dem Gesetzestext zufolge in den USA mindestens 4742 Menschen , die meisten von ihnen Schwarze, Opfer von Lynchmorden. Mit dem im Senat beschlossenen Gesetz werden Lynchmorde als "Hassverbrechen" gegen Minderheiten eingestuft. Dem Gesetz muss nun noch das Repräsentantenhaus zustimmen. 12/20/18 5:16 AM Guten Morgen , liebe Leserinnen und Leser! Ich begrüße Sie ganz herzlich hier zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . In den kommenden Stunden werde ich Sie gern mit Nachrichten aus aller Welt versorgen und in den Tag begleiten. Show more Tickaroo Liveblog Software