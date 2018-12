+++ Der Morgen live +++ Trump wünscht sich Besuch in Deutschland

12/21/18 5:16 AM So mancher mag sich bei der Ankündigung fühlen wie der kleine Harry Potter, als er vom Besuch seiner Tante Petunia erfuhr. US-Botschafter Richard Grenell hat angekündigt, dass US-Präsident Donald Trump Deutschland einen Besuch abstatten will. wobei die Regierung offensichtlich gar nicht das wichtigste Ziel ist - vielmehr ist es der Heimatort seiner Vorfahren in der Pfalz. "Ich weiß nicht wann, aber er hat mir gesagt, dass er kommen und den Heimatort seiner Familie sehen will", sagte Grenell in Berlin. Trumps Großeltern väterlicherseits stammten aus Kallstadt an der Weinstraße. Das Dorf mit seinen etwa 1200 Einwohnern zählt zu den bekanntesten Weinorten in der Pfalz. Trump war noch nie dort. (Foto: afp) 12/21/18 5:07 AM 12/21/18 5:05 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser . Ich begrüße Sie zum letzten "Morgen" vor Weihnachten auf SPIEGEL ONLINE . Möglicherweise haben Sie ja in diesen Tagen ganz andere Dinge im Kopf, als die Nachrichten aus aller Welt. Aber ein paar Informationen über das Geschehen aus aller Welt kann ja nicht schaden . . . Show more Tickaroo Liveblog Software