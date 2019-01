+++ Der Morgen live +++ Kardinal nennt Empörung über Missbrauch in der Kirche Heuchelei

1/4/19 5:10 AM 1/4/19 5:09 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser, ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . In den USA geht die Diskussion um den Mauerbau an der mexikanischen Grenze in eine neue Runde, in Großbritannien der Streit um den Brexit. Die CSU-Fraktion gibt sich nach dem ersten Tag ihrer Klausur bemerkenswert gemäßigt und in Frankreich sind viele unzufrieden mit Präsident Emanuel Macron. Stichworte für einige der Nachrichten, die Sie in den kommenden drei Stunden hier lesen können. Show more Tickaroo Liveblog Software