+++ Der Morgen live +++ Protest aus Riad - Netflix nimmt Satire aus dem Programm

1/2/19 5:13 AM Netflix hat unter dem Druck des saudiarabischen Königshauses eine Folge einer Comedy-Show aus dem Programm genommen . Netflix bestätigte gestern Abend, dass die Episode in Saudi-Arabien nicht mehr gezeigt werde. In der Folge der Satire mit dem Titel "Patriot Act with Hasan Minhaj" zog der 33-jährige US-Komiker Minhaj über Kronprinz Mohammed bin Salman wegen der Ermordung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi in Istanbul sowie über Riads Militäreinsatz im Jemen her. "Wir unterstützen mit Nachdruck weltweit die künstlerische Freiheit und haben die Folge nur in Saudi-Arabien zurückgezogen, nachdem wir eine rechtskräftige Aufforderung erhalten haben" zur Befolgung der örtlichen Gesetze, erklärte eine Sprecherin des Streamingdiensts. 1/2/19 5:09 AM Guten Morgen sehr verehrte Damen und Herren , ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Hoffentlich hatten Sie einen guten Rutsch ins neue Jahr. ein bisschen schwer fällt es ja schon, den allseits beschworenen Optimismus an den Tag zu legen, wenn man auf die nächsten Monate schaut: In Brasilien übernimmt der Rechtspopulist Jair Bolsonaro die Macht, der keinen Hehl aus seiner Verachtung für demokratische Gepflogenheiten macht. In den USA ringen Demokraten und Republikaner mit Donald Trump um den Haushalt - und in Europa übernimmt mit Rumänien ein Land die EU-Präsidentschaft, in dem elementarische Grundsätze der Demokratie auf der Kippe stehen - ganz abgesehen von den Verwerfungen, die der kommende Brexit mit sich bringt. Einfacher - soviel ist sicher - wird 2019 nicht. Aber schauen wir erst einmal auf die Nachrichten von heute.