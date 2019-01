+++ Der Morgen live +++ Nordkoreanischer Top-Diplomat soll sich in Italien abgesetzt haben

Ein ranghoher nordkoreanischer Diplomat hat Berichten zufolge von Italien aus Asyl beantragt . Der Interims-Botschafter Pjöngjangs in Rom, Jo Song Gil , habe den Antrag für ein unbekanntes westliches Land gestellt, berichtete die südkoreanische Zeitung "JoongAng Ilbo" unter Berufung auf ungenannte diplomatische Quellen. Er wäre nicht der erste ranghohe Vertreter des kommunistischen Landes, der seiner Führung den Rücken kehrt. Zuletzt setzte sich der frühere nordkoreanische Vize-Botschafter in London , Thae Yong Ho, ab. Der Asylantrag Jos sei im Dezember gestellt worden, berichtete die Zeitung. Der 48-jährige Diplomat werde an einem "sicheren Ort" geschützt . Die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete ohne Angabe von Quellen, Jos Familie stehe derzeit unter dem Schutz der italienischen Behörden. Die Angaben könnten vom südkoreanischen Geheimdienst oder anderen Stellen nicht bestätigt werden, sagte eine Sprecherin des Vereinigungsministeriums in Seoul. "Wir stellen derzeit Nachforschungen an." Jo hatte seinen Posten im Oktober 2017 angetreten, nachdem die italienische Regierung seinen Vorgänger Mun Jong Nam aus Protest gegen einen nordkoreanischen Atomtest des Landes verwiesen hatte. Jo sei ein "Sohn oder Schwiegersohn" eines der ranghöchsten nordkoreanischen Kader , heißt es in dem Bericht unter Berufung auf einen nicht namentlich genannten Nordkorea-Experten. 1/3/19 5:00 AM Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser. Herzlich willkommen zum heutigen "Morgen"-Blog bei SPIEGEL ONLINE. Ich begleite Sie heute beim Start in den Tag mit den wichtigsten Nachrichten und dem ein oder anderen Netzfundstück – wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie mir gerne unter marius.mestermann@spiegel.de oder via Twitter. Los geht's! Show more Tickaroo Liveblog Software