+++ Der Morgen live +++ Schneechaos legt Verkehr in Süddeutschland und Österreich lahm

1/7/19 5:13 AM Abgesehen von dem Chaos, dass die Warnstreiks auf den Businessrouten von Berlin Tegel ausgehend anrichten, dürfte heute der Weg zur Arbeit vor allem in Süddeutschland schwierig werden. In mehreren Landkreisen Südbayerns, darunter in Miesbach, Bad-Tölz-Wolfratshausen und Traunstein sowie im Oberallgäu und im Ostallgaäu, fällt an vielen Schulen der Unterricht aus. Behörden, Feuerwehr und Hilfskräfte wollen im Laufe des Tages vor allem versuchen, den Betrieb des öffentlichen Nah- und Regionalverkehrs wieder auf die Beine zu stellen. Wegen Bäumen, die unter der Schneelast auf die Oberleitungen gefallen waren, war es am Wochenende zu zahlreichen Ausfällen und Sperrungen gekommen. Zwar flaute der Schneefall in der Nacht zu Montag etwas ab, doch immer noch gibt es Behinderungen auf den Straßen und beim Bahnverkehr. Hinzu kommen Straßensperrungen wegen der Lawinengefahr. Überall in den deutschen Alpen herrscht die zweithöchste Lawinenwarnstufe vier. Für die nächsten Tage sind weitere Schneefälle angekündigt. Am Montag haben viele Schüler, zum Beispiel im Landkreis Ostallgäu, schneefrei. An den Alpen soll es auch in den kommenden Tagen immer wieder schneien. (Foto: dpa) 1/7/19 5:06 AM 1/7/19 5:05 AM Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser . Ich begrüße Sie zum "Morgen" auf SPIEGEL ONLINE . Für viele ist es der erste Arbeitstag nach den Weihnachtsferien. Vor allem Pendler im Süden und Früh-Reisende von Tegel aus sollten etwas früher aufstehen. Denn Stress ist programmiert. . . Dazu und zu vielen anderen Themen jetzt in Frühnachrichten-Blog.